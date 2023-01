GALERII | Ilves pärast suusahüpet: parem kui eile, aga...

Ta lendas 93,5 meetrit ja teenis kokku 115,3 punkti. Suusahüpped võitis jaapanlane Ryota Yamamoto, kes hõljus peaaegu nulltuulega 95,5 meetrit ja stardib 10 km suusasõidule 35 sekundit enne Ilvest. Päeva pikima õhulennu (101 m) tegi austerlane Franz-Josef Rehrl, aga ta kaotas vastutuule tõttu 9,4 punkti ja tal oli Yamamotost kehvem stiil, nii et tuli leppida teise kohaga.

„Nagu näha, midagi väga erilist ei olnud,“ märkis Ilves oma hüppe kohta. „Esimene hüpe (proovihüpe) oli natuke tagasihoidlik otsa peal, see jäi natuke liiga agressiivseks. Täpselt kahe vahele oleks pidanud saama, oleks mitu meetrit juurde tulnud.

Arvestades kõiki varustuse probleeme ja muud, siis ma loomulikult ei tulnud siia maailma kõige enesekindlama inimesena. Eilne ka ei õnnestunud, sellest oli kahju, tõmbas natuke kõikuma hüpet. On mis on. Midagi on tehtud, suusasõit tuleb tihe. Vast annab veel midagi teha.“

Eile kurtis Ilves, et hüppas kotti ning suusa alla ei tulnud mingit survet. Protokolli järgi tundus tal täna olevat mõõdukas vastutuul (-4,7 punkti), kuid Ilves osutas, et see ei pruugi veel midagi tähendada.

„Küljetuul läheb vastutuuleks. Osadel oli -10 [punkti], aga näha, et mingit õhku pole. See on kõige halvem suund, mis saab olla. Teeb hästi ebavõrdseks,“ arutles ta.

„Ma ei oska oma tuult hinnata, aga arvan, et midagi halba ei olnud. Pigem tundsin, et olin natuke liiga agressiivne.“

Ta lisas, et ei saanud pärast tõuget üht suuska kohe kaasa. „See jäi korraks [keha] alla. Sealt kaotasin päris palju kiirust. Loomulikult rõõmus millegi üle pole. Kõige rohkem on kahju sellest, et ei suutnud vabu hüppeid jätkata.“