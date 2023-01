MMil säranud ründajale anti kinga, et meeskonnas Ronaldole ruumi teha

Saudi Araabia klubi otsus on saanud fännidelt palju kriitikat, sest Aboubakar oli meeskonna üks parimaid mängijaid ning veebruaris 38. sünnipäeva tähistava Ronaldo on olnud viletsas vormis. Seejuures oli kamerunlase aastapalgaks Al Nassris ligi 5,5 miljonit eurot, Portugali ründaja hakkab aga teenima temast umbes 36 korda rohkem – väidetavalt 200 miljonit eurot aastas, mis on ka vutiajaloo suurimaks palgaks.