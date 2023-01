„Loll seis on.“ Tambet Pikkor osutab Eesti kahevõistluse murekohtadele

„On kolm noormeest – Markus Kägu, Robert Lee ja Andreas Ilves –, kes ka nagu üritavad veel, aga neil on vaja aastaid. Parim lahendus oleks, et nad jaksavad teha veel järgmise olümpiani. Nendest võiks asja saada, aga peale neid on tühi maa. Sealt tulevad alles 13-14aastased, keda on umbes kaheksa. Palju neist juunioride ja meeste klassi jõuab, ei tea,“ arutles Pikkor.

Miks säärane auk on tekkinud? Kas Kristjan Ilvese tõus maailma tippu on toonud rohkem noori ala juurde? Mis on Eesti kahevõistluse suuremad probleemid? Miks naisi pole? Arutasime Pikkoriga läbi need teemad ja muudki tähtsat.