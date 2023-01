Rootslaste pika ootuse lõpetanud Karlsson kukkus pärast finišit kokku, Norra eesotsas Kläboga sai kolmikvõidu

Kuigi paljudel suusafännidel jäi korraks ilmselt hing kinni, kui nad nägid, kuidas Karlsson kanderaamil finišialalt minema toimetati, siis tema treener Stefan Thomson kinnitas, et suusastaariga on kõik kombes. „Nägin, et ta hingas. Kuid ta kaotas teadvuse. Ilmselt vähemalt minutiks. Arstid ütlesid, et temaga on kõik korras, aga ta peab nüüd puhkama. Ta on täiesti kurnatud,“ vahendas Thomsoni sõnu Rootsi ajaleht Expressen.