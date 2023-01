KOMMENTAAR | Eesti jalgpallikoondise vaatamine tekitas elevuse asemel segadust

Ma lausa kartsin Eesti - Islandi mõõduvõttu, sest ei osanud kohe kuidagi selle suhtes oma mõtteid koondada. Ühest küljest peaks selline mäng jalgpallisõbrale olema kohustuslik vaatamine, kui lausa 12 noorel poisil on võimalik teha koondisedebüüt. Teisalt see paganama Eesti jalgpalliskeenes lõhe tekitanud skandaal, mis sai alguse ühispildist Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga.

Tuleb aru saada, et kõik teised mehed seal pildil on venelased. Me ei saa neist teha eestlasi ja me ei tohikski midagi sellist neilt nõuda. Nad ei pea peast teadma iga viimset kui „Viimset reliikvia“ lauset, nad ei pea igal õhtul kell 21.00 ETV pealt „Aktuaalset kaamerat“ vaatama ja Draamateatri asemel võivad nad vabalt käia Vene teatris. Aga kui neil on seljas Eesti särk, siis peavad nad saama aru, mis sellega kaasneb. Tuleb jagada samu väärtusi, mida ülejäänud Eesti riik kokkuleppeliselt teeb. Nagu peaminister Kaja Kallas on öelnud: Eestil on praegu ainult üks vastane ja see on Venemaa.