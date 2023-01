Häberli tunnustas lõpuks debüüdi saanud väravavahti: Vallner jõudis oma aja ära oodata ja oli väga hea

Häberli põhjendas teise poolaja mängupilti eduseisuga, sest nii hakkab vastane alati rohkem riske võtma. „Samas oleksime pidanud ise palliga mängus paremad olema. Tuleb aga arvestada ka sellega, et vastas oli Island, kelle koosseisus olid heade liigade (MLS, Norra kõrgliiga, Rootsi kõrgliiga, Belgia esiliiga ja Islandi kõrgliiga - R. V.) mängijad. Meil oli mõnel mängijal enne laagrit all ainult üks treening.”

Eesti koondises tegi kokku debüüdi kuus mängijat. Esimest korda käisid platsil Erko Jonne Tõugjas, Ioan Jakovlev, Nikita Vassiljev, Alex Matthias Tamm, Marko Lipp ja väravavaht Vallner. Eriti tõigi Häberli esile just viimase. „Kõik mehed said hakkama. Vallner oli väravas aga väga hea. Ta on kaks aastat koondisega kogu aeg kaasas olnud ja oma aega oodanud. Nüüd ta sai selle. Olen tema üle väga õnnelik. Ta tõrjus penalti ja sekkus veel mitmel korral otsustavalt. Ta vääris seda võimalust ja kasutas selle oskuslikult ära.”

Eesti koondise laager Algarves läheb edasi ja teine kohtumine toimub neljapäeval kell 18.00 Soomega. Häberli sõnas, et iga selline kogunemine tuleb koondisele kasuks, aga kuivõrd palju olulisi välismaal pallivaid mängijaid on puudu, siit pole otseselt kuigi palju märtsis algavaks EM-valiksarjaks kaasa võtta. „Seitse-kaheksa meest võivad ka siis olla olulises rollis, kuid praegu on ikkagi palju mängijaid puudu, kes kannavad tavapäraselt põhiraskust. Siiski saime palju uut infot ja see alati aitab,” sõnas Häberli.