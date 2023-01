HEA TÖÖ: Eesti kurlingupaar tõusis maailma edetabelis esikolmikusse

Tõusu tõi Eesti segapaarile edukas hooaja algus ja detsembris Kanadas saadud Grand Slami võit, kus eestlased alistasid kõik vastased ning saavutasid finaalis ülitugeva võidu edetabeli esinumbri, Šveitsi kurlingupaari Jenny Perret ja Martin Rios üle. Kohtumine maailma esipaariga lõppes toona eestlaste kasuks tulemusega 11 : 2. Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver tõi välja, et edetabeli esikümnes on esindatud pika ajalooga ülitugevad kurlinguriigid, näiteks lausa viis Kanada paari, kaks Šveitsi võistkonda ning kurlingu sünnimaa Šotimaa esindus.

„Tegemist on suure tunnustusega kogu Eesti kurlingule, kuid eelkõige Mariele, Harrile ja kogu nende tiimile. Harri ja Marie on juba väga kogenud, professionaalse suhtumise ja kurlingule igapäevaselt pühendunud sportlased ning nende jõudmine maailma esikolmikusse, jäädes teisel kohal olevatele kanadalastele ülinapilt alla, on aastatepikkuse raske töö ja pühendumuse tulemus,“ sõnas Randver.

Segapaaride maailma edetabeli tipus asub jätkuvalt Šveitsi tiim Jenny Perret ja Martin Rios 197.6 punktiga. Edetabeli teisel kohal asub Kanada tandem Nancy Martin ja Tyrel Griffith, kellel on praeguseks kogutud 160.6 edetabeli punkti. Kolmandal kohal oleval Eesti paaril on 158.4 punkti ehk teise ja kolmanda koha vahe on kõigest 2.2 punkti.



Kurling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Kurlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt kui ka kolleegidega. Eestis saab kurlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis ning kurlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.