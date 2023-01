Katsumusrohke eluetapp tõestas, et isegi vääramatud jõud ei suuda Eesti parimat naisujujat olümpiamedali kursilt eemale tõrjuda

„Praegu läheb mul hästi,“ räägib Eneli jaanuari alguses Tallinnas Kalev spa veekeskuses, kui on lõpetanud hommikuse treeningu. Ühtlasi meenutab ta keerulist aeg: „Alguses ei tahtnud treener mind võistlema lubada, sest arvas, et ma pole veel päris terve. Lõpuks lubas ja see oli ikkagi õige otsus – tekkis mõnus tunne ning sain teada, et seis on hea ja rinnuliujumine pole viie kuuga, kui ma ei võistelnud, kuhugi kadunud.“