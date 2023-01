EDU: Daisy Kudre-Schnyder alustab MK-hooaega maailma esinumbrina

Daisy Kudre-Schnyder alustab MK-hooaega maailma edetabelijuhina ning varasemad stardid sel hooajal on näidanud, et vorm on maailma esinumbrile kohasel tasemel. Doris Kudre ja Epp Paalberg on maailma edetabelis hetkel vastavalt 14. ja 16. ning meestest Mattis Jaama 14. ja Andres Rõõm 29. positsioonil.