Dakari ralli lõpuni jääb kuus etappi, Eesti duo võitleb koha eest esikümnes

Triisa ja Meeru lõpetasid kaheksanda katse 17. kohal. Sõit kulges Can-Am Maverick X3 masinaga kihutavatele eestlastele küllaltki rahulikult, korra jäädi ühe düüni peal kinni. Üldarvestuses on nad jätkuvalt 13. positsioonil, esikohta hoiavad hetkel Rokas Baciuska ja Oriol Vidal Montijano, kes edestavad neid kolme tunni, viie minuti ja 25 sekundiga. Esikümnest lahutab Eesti tandemit hetkel 33 minutit ja kümme sekundit, kümnendal kohal on hetkel Hispaania-Prantsuse duo Pau Navarro – Michael Metge.

Männama ja Lepik said pühapäevasel kaheksandal katsel 17. koha, mis on Dakari rallilt nende senine parim tulemus. Kiiruskatse võitis üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb, eestlastest oli ta kiirem 25 minuti ja 42 sekundi võrra. Üldliidrina jätkab Katari piloot Nasser Al-Attiyah, kes kaotas katsel Prantsuse legendile kahe minuti ja 11 sekundiga.

„Räägitakse, et Dakar algab alles teisel nädalal. Oma kogemuse põhjal võin öelda, et esimese nädala lõpp ei ole ka midagi lihtsat,“ sõnas Männama pärast katse lõppu. Õnneks jäid mõlemad mehed terveks ning nende auto sai kannatada minimaalselt.

„Midagi ei juhtunud. Sõitsime rahulikult autoga liiva sees. Yazeed [Al-Rajhi], kes võitis tänase katse, läks meist mööda. Ta sõitis düünile kaarega peale. Tundus, et seal oli lauge minek, et lähme ka. Tavaliselt me ei aruta nii pikalt enne düüni. Enne seda oli pikk sirge ja ju kadus meil kiirusetaju ära. Kiirust oli gramm liiga palju. Maandusime nina peale. Olime ka eelnevatel päevadel ninale maandunud, aga seekord liiga palju. Siis kukkusime katusele ja kuna oli ka kalle, siis hakkas ühele poole rullima. Teise korraga jäi ratastele seisma. Tulime korraks välja, vaatasime, kas autol kõik toimis. Sõidu ajal avastasime, et vasakpoolsed,“ võttis Männama laupäevasel katsel juhtunu kokku.