Leedus särama löönud Kristian Kullamäe: natuke mu mängud näitavad ka, et oskan mängida küll!

Leedu kõrgliigas on mängitud 15 vooru, mille järel hoiab kümme võitu ja viis kaotust kogunud Lietkabelis neljandat kohta. EuroCupil on meeskond esimese ringi järel nelja võidu ja viie kaotusega oma alagrupis kaheksandal kohal, kuid tabel on tihe ja kolmas koht on vaid ühe võidu kaugusel.