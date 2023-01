Endise NBA mängija vabavise tõi ambitsioonikale Leedu klubile napi võidu Tartu üle

Kõigest seitse kuud tagasi asutatud BC Wolves on lühikese ajaga kerkinud Leedu üheks tugevaimaks klubiks. Koduses meistriliigas hoiavad on nad 15 mängust võitnud kümme ning hoiavad sellega Kaunase Žalgirise ja Utena Juventuse järel kolmandat kohta. Meeskonna peatreeneriks on kolmel korral EuroCupi ja korra VTB Ühisliiga võitnud Rimas Kurtinaitis. Kui tiimi suurimaks staariks on hetkel NBAs kolm hooaega Charlotte Hornetsit esindanud ning seitse aastat Madridi Realis mänginud ning Hispaania klubiga ka Euroliiga võitnud Jeffery Taylor, siis on koosseisus ka näiteks 43aastane Leedu korvpallilegend Mindaugas Lukauskis, kes Tartu vastu ei mänginud.