KOMMENTAAR | Tagurpidi kahevõistlus – kas päästeingel või mõttetu lollitamine?

Võimalik, et Kristjan Ilvese lapselapsed vaatavad kunagi ammulisui videoid ja mõtlevad, et mis kummalise ja iidse alaga taat omal ajal tegeles, sest kahevõistlust ähvardab olümpiaprogrammist kadumine, mille tagajärjeks oleks aeglane, kuid kindel surm. Rahvusvaheline suusaliit (FIS) peab nahast välja pugema, et kahevõistlus säiliks. Põnevuse kruttimiseks mõeldakse uusi võistlusformaate, teiste seas on taaselustatud nii-öelda tagurpidi kahevõistlus. Kas edukalt?