Kanepi tegi oma osa ära, nüüd on kõik Kontaveidi kätes

Avasetis oli Hunteri üks ainsaid helgeid hetki esimene geim, kus ta suutis oma servi hoida nii, et Kanepi teenis vaid punkti. Seejärel sai õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud eestlanna oma mängu nii hästi käima, et võitis viis geimi järjest. See, et Hunter suutis korra veel oma servi hoida, oli Kanepi vaatest pigem iluviga. Kokkuvõttes kindel 6 : 2 setivõit.