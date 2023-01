Poksi tulevikku olümpial ohustab korruptsioon ja ebausaldusväärne hindamine. Mis on lahendused?

Poks on üks vanimaid olümpiaalasid, mis debüteeris 1904. aastal. Nüüd on tekkinud küsimus, kas see aga 2028. aastal Los Angelese suveolümpiamängudel löögile pääseb, kuna rahvusvahelise alaliidu tegevusele ja võistluste korraldamisele on ette heidetud nii korruptsiooni kui liiga subjektiivset hindamist. Eestlaste ja soomlaste koostöös proovitakse luua uut adekvaatset hindamissüsteemi, mis neid probleeme lahendaks. Mida tuleb teha, et see pikkade traditsioonidega spordiala jääks olümpiaprogrammi püsima?