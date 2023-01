Jäähokiliit lõpetas koostöö Vene tippklubiga liitunud noortekoondise peatreeneriga

„Barkov on Soome jäähoki legend, kes jagas meie koondiste eesotsas mängijatele palju väärtuslikke teadmisi ja kogemusi ning me täname teda selle eest. Kuna Barkov otsustas vastu võtta töö Venemaa klubis, siis ei ole meie edasine koostöö võimalik,“ selgitas Eesti Jäähokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras pressiteate vahendusel.

Paar päeva varem oli Barkov andnud intervjuu Soome meediaväljaandele Ilta-Sanomat , kus nentis, et võttis Eesti hokikoondiste mänedžeri Jüri Rooba tehtud pakkumise vastu, kuna see tundus lõbus väljakutse. „Juunioride hoki pakub mulle huvi ja on tore näha, kuidas mängijad igapäevaselt arenevad,“ märkis Barkov.

Ta lisas, et Eesti noormängijate tase pole võrreldav Soome omaga, kuid siiski on näha, et nii mõnedki mängijad tahavad saada professionaalideks. „Ilmselt ei jõua nad NHLi, kuid mõned poisid võiksid jõuda näiteks Soome liigasse küll,“ lausus Barkov. „On ka mängijaid, kellel on potentsiaali, kuid nad ei taha olla hokimängijad, sest sa pead ka elama ja teenima kusagilt raha. Eestis ei ole hoki äri. See on lihtsalt hobi. Üksnes paar mängijat proovivad teenida raha näiteks Läti või Poola liigas.“