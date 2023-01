Baskonia on hakanud kaotama, aga mures ei pea olema. „Ma ei dramatiseeriks seda üle, sest kõik oligi natuke liiga ilus.“

Paistab, et Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raieste koduklubil Baskonial on Euroliigas mesinädalad läbi, sest järjest on saadud kaks karmi kaotust. Korvpallitreener ja -kommentaator Siim Raudla on aga veendunud, et lahti pole midagi hullu, sest algus oligi natuke liiga ilus.