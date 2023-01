Uue omaniku saanud Chelsea jätkab tuulutamist: Atletico Madridist toodi Portugali äss

Suvel Ameerika Ühendriikidest uued omanikud saanud Chelsea teeb mõnes mõttes teist sarnast üleminekuakent järjest - juba suvel laristati üle veerand miljoni euro ning enda ridadesse toodi kümmekond uut mängijat, nüüd on nädalaga teele pandud üle 60 miljoni euro ja palgatud on neli väärt mängijat.

Viimaseks pusletükiks oli Portugali koondise ja Atletico Madridi 23aastane täht Joao Felix, kelle eest raha välja ei käidud, vaid toodi pooleks hooajaks laenule. Enne seda lõi ründaja uuesti käed Atleticoga, kellega sõlmis lepingu 2027. aastani. „Chelsea on üks maailma suurematest meeskondadest ja loodan, et saan neil aidata täita oma eesmärgid. Ma olen väga-väga õnnelik, et saan siin olla ja Stamford Bridge'il mängida,“ sõnas ta pressiteate vahendusel.