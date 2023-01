Ruhpoldingus katkes korduvalt elekter, aga mitte Bö võiduseeria. Heldna võrdles end Taani harrastajaga

Elektrikatkestust Zahkna võistluse ajal otseselt teada ei saanud. „Mul oli küsimus, miks ma mingeid aegu ei saa, mitmes ma olen. Hooldetiim ei hakka ju seletama, et elektrit pole. Finišis nägin, et suur ekraan on süsimust, ei näinud tablood. Siis sain aru, et elektriga on mingi jama,“ märkis ta.

IBU spordidirektor Daniel Böhm ei osanud võistluse lõppfaasi ajal veel ütelda, miks elekter ära läks. Ta kinnitas, et korraldajad uurivad seda ja kui põhjus selge, teevad kõik, et rohkem nii ei juhtuks. Böhm ütles ETV vahendusel sedagi, et kuivõrd ajavõtt õnnestus tööle jätta, siis võistluse katkestamine kõne alla polnud. Küll aga toimub hiljem koosolek, kus arutatakse, kui palju see sportlasi mõjutas ja vastavalt sellele on võimalik, et tulevad ka mingid otsused.