Soome jalgpallikoondis sattus enne mängu Eestiga õlleskandaali

Kuivõrd selle pealkirjaga reklaamiti rootsikeelset podcasti (kirjalikku artiklit polnud), siis on keeruline ütelda, mida seal täpselt räägiti, kuid Soome rahvusringhääling YLE vahendas rootslaste juttu selliselt, et Soome jalgpallikoondise liikmed libistasid teisipäeval hotelli terrassil õlut.

Teema köitis ka koondise peatreeneri Markku Kanerva tähelepanu nii palju, et ta pidas vajalikuks seda tänasel pressikonverentsil kommenteerida. „See on naeruväärne asi, aga pean kommenteerima, kui meie mängija on seotud,“ vahendab Kanerva sõnu YLE.

Kanerva hinnangul on selline jutt täiesti arusaamatu. „Pealegi on see lugupidamatu ja ebaõiglane, kui mõne mängija on nimi (Arttu Hoskonen - M. T.) on sellise jama seotud,“ lisas ta.