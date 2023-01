Eesti Poksiliidu president: pole salata, et varem liikus poksiringkonnas allmaailma esindajaid, nüüd on ala maine parem

Eesti noored on rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt poksis juba mitu pronksmedalit teeninud, kuid täiskasvanute hulgas pole maailmas veel löögile pääsetud. Samal ajal tõdesid treenerid, et uue põlvkonna sportlaste suhtumine ongi muutunud ja distsipliini kohati napib. Mõnel juhul lõpetatakse liiga kergelt, kuigi sponsorite leidmine ja rahastus sõltub just tulemustest.