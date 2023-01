Politsei uurib Brasiilia jalgpalli suurkuju vastu esitatud seksuaalse ahistamise süüdistust

Hispaania meedia teatel käib jutt 30. detsembril Barcelona ööklubis Sutton aset leidnud juhtumist. Raadiosaade Levantate OK kirjeldas olukorda turvakaamera salvestistele viidates selliselt, et Alves saabus peopaika kella 2 paiku ning paar tundi hiljem lähenes brasiillase seltskonnale grupp naisi.

Alves lükkas süüdistuse kategooriliselt ümber. „Tantsisin ja lõbutsesin ilma kellegi isiklikku ruumi tungimata,“ sõnas hiljuti Brasiilia koondisega MMil käinud mees intervjuus Antena 3-le. „Ma ei tea, kes see preili on. Kuidas ma teeksin naisele midagi sellist?“

Alves on Brasiilia jalgpalli suurkuju. Ta on esindanud oma riigi koondist 126 mängus, millest enamat on teinud vaid Cafu (142). Ta on kandnud korduvalt rahvusmeeskonnas kaptenipaela.