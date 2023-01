VIDEO | Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Eesti-Läti liiga liidrile, uhke pealtpaneku teinud Drell aitas Bullsi magusa võiduni

Lietkabelis alustas kohtumist hästi, võites avaveerandi 24 : 12. Teisel neljandikul oli aga parem Prometei ning poolajapausile minnes oli võõrustajate edu kahanenud minimaalseks – 34 : 33. Kolmandat veerandaega alustas Prometei 13 : 4 vahespurdiga ning haaras edu. Mängu viimane veerand oli tasavägine. Kui lõpuni jäi 2.43, viigistas Benas Griciunas pärast ründelaua noppimist seisu – 67 : 67. Ukraina klubi tegi seejärel aga 12 : 2 spurdi ning kindlustas ühtlasi omale võidu.

Kui Lietkabelisele oli see kolmandaks järjestikuseks kaotuseks ja on nüüd tabelis nelja võidu ja kuue kaotusega kaheksandal kohal, siis kolmanda järjestikuse võidu saanud Prometei on kuue võidu ja nelja kaotusega neljas.