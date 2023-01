Hyundai leidis lõpuks omale päris tiimipealiku

Prantslane oli aastatel 2014-2020 juhtival kohal Renault' vormel 1 tiimis. Pärast seda töötas ta vormel 2 masinatele mootoreid tarnivas Mecachrome'is. Hyundai Motorspordi president Sean Kim lubas rallimeeskonna pressiteate vahendusel, et uuele pealikule antakse kohanemiseks aega. „Mul on hea meel Hyundai perekonnaga tervitada Cyril Abiteboul'i meeskonnaga liitumise puhul. Cyrili kogemused vormel 1 sarjas aitavad meil leida arenguks uusi võmalusi. Tahame olla MM-sarjas tiitlite nimel veelgi konkurentsivõimelisemad. Anname talle aega, et kohaneda, tutvuda keskkonnaga ning aja jooksul võtta omaks tiimipealiku roll,“ lausus Kim.

„Mul pole kahtlust, et Hyundai tehniline personal koos Cyriliga näitab tulevikus tugevamat ja selgemat juhtimist, tehes tihedat koostööd Hyundai Teadus- ja arendustegevusega,“ jätkas ta.

45aastasel Abiteboulil pole varasemast suuri kokkupuuteid autoralliga. „Mul on hea meel, et liitun Hyundaiga 2023. aastaks tiimipealikuna. Autospordis ja ka muudes tegevustes tahab Hyundai bränd ettevaatlikult oma liidripositsiooni kindlustada. Olen põnevil, et saan nüüd olla osa sellest, juhendades WRC meeskonda ning võidusõiduprogramme, kus tiim on juba tõestanud end konkurentsivõimelisena. Ootan rallispordiga tundma õppimist. Hyundai on mulle täielikult toeks, et üleminek sellesse rolli läheks sujuvalt. Ma ei jõua ära oodata, millal saan juba alustada,“ lausus ta.

Hyundai eelmine ametlik tiimipealik oli Andrea Adamo, kes lahkus meeskonnast ootamatult pärast 2021. aastat. Seejärel määrati ametisse Julien Moncet, ent teda nähti selles rollis alati ajutiselt. Lõpuks oli prantslane sel kohal terve eelmise hooaja ning kuigi alguses andis ta mõista, et tahaks jääda tööle ka püsivalt, siis lõpuks mõistis, et pikka tulevikku tal meeskonnas pole.

Eelmisel hooajal andsid ka Hyundai sõitjad Thierry Neuville ning nüüdseks M-Spordiga liitunud Ott Tänak mõista, et tiimil on vaja uut pealikku.

„Ei, see mees pole Julien Moncet. Ta on küll teinud suurepärast tööd mootoriga ning on alati olnud mootorimees. Mõistagi on Hyundail suurepärane mootor, seega sellega peakski ta tegelema,“ lausus Tänak mullu augustis portaalile DirtFish.

Moncet'd tänas koostöö eest president Kim. „Tahan tänada Julien Moncet'd, kes võttis ajutise tiimipealiku rolli vastu sihikindlusega. Tema käe all teenisime viis võitu ning saime hooaja teiseks pooleks tugeva hoo sisse.“