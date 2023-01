Kontaveit ja Kanepi alustavad Austraalia lahtisi samal tabelipoolel, selgusid eestlannade esimesed vastased

Tõsi, omavahel saaksid nad kohtuda alles poolfinaalis. Kontaveit sai turniiriks 16. asetuse ning läheb avaringis vastamisi 26aastase austerlanna Julia Grabheriga (WTA 83.). Varem on nad kohtunud korra, 2020. aasta Fed Cupil jäi eestlanna peale skooriga 6 : 1, 6 : 2. Teises ringis läheks Kontaveit edu korral vastamisi egiptlanna Mayar Sherifi (WTA 52.) ja poolatar Magda Linette (WTA 46.) vahelise matši võitjaga. Kaheksandikfinaalis võib ta vastamisi minna turniiriks neljanda asetuse saanud prantslanna Caroline Garciaga (WTA 4.).

Eelmisel aastal piirdus Kontaveit Austraalia lahtistel teise ringiga, kus kaotas 19aastasele taanlannale Clara Tauson. Eesti esireketi parimaks tulemuseks on veerandfinaal, kuhu ta pääses 2020. aastal.

Mullu esimest korda Austraalia lahtistel veerandfinaali jõudnud 37aastase Kanepi vastaseks avaringis on austraallanna Kimberly Birrell (WTA 166.), kes sai korraldajatelt vabapääsme. 2017. aasta lõpus kohtusid nad Brisbane'i turniiri kvalifikatsioonis, siis oli võidukas eestlanna tulemusega 6 : 1, 6 : 3. Edu korral oleks Kanepi vastaseks teises ringis tšehhitar Linda Fruhvirtova (WTA 80.) ja vabapääsmega turniirile pääsenud austraallanna Jaimee Fourlis (WTA 160.) vahelise kohtumise võitjaga. Kolmandas ringis võib aga vastu tulla maailma teise reketi, tuneeslanna Ons Jabeuriga.

Meeste üksikmängus on esimese asetusega tiitlikaitsja Rafael Nadal (ATP 2.). Karjääri jooksul rekordilised 22 suure slämmi turniiri võitnud 36aastase hispaanlase avaringi vastaseks on britt Jack Draper (ATP 40.). Austraalia lahtised üheksa korda võitnud, mullu turniirilt koroonapiirangute tõttu kõrvale jäänud Novak Djokovicil (ATP 4.) on tänavu neljas paigutus. Serblane läheb avaringis vastamisi hispaanlase Roberto Carballes Baenaga (ATP 75.). Maailma esireket Carlos Alcaraz jätab turniiri vahele jalavigastuse tõttu.