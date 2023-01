TUBLID! Susan Külm saavutas karjääri parima koha, punktidele mahtus ka Tuuli Tomingas

Korra teises, kolmandas ja neljandas tiirus eksinud Tuuli Tomingas sai 36. koha, kaotust Vittozzile kogunes 4.54,1.

„Oli juba võistlemise moodi. Eelmised kaks starti, mis olid Pokljukas, oli puhas kannatus, sest olin too moment suht haige,“ lausus Tomingas ERRi otse-eetris. „Täna tuli ka lamedestiirus eksimus sellest, et silmade ees virvendas juba – ilmselt pole veel viirusest täielikult taastunud, hapnikku ei tulnud hästi peale.“

Johanna Talihärm teenis ühe trahviminuti kolmandast ja ka neljandast tiirust ning sai lõpuks 48. koha, kaotades võitjale 5.38,4.

„Ei olnud nii katastroof, kui siin on olnud viimased poolteist aastat,“ ütles Talihärm ETV otse-eetris. „Lasin küll üliaeglaselt ja ebakindlus ongi see, millest kõige rohkem pean praegu võitu saama. Aga võib Susani ja Tuuliga nõustuda, et hakkab looma vaikselt.“

Mille pealt see „looma hakkamine“ juhtuda võiks? „Minu puhul on see august välja ronimine lihtsalt. Et saada tagasi see kehatunnetus ja enesekindlus. See ei tule üleöö, aga vaikselt võiks nüüd tulla.“

Neljanda eestlannana oli stardis Regina Ermits, kes sai 95 lõpetaja seas 69. koha. Ta kogus viis trahviminutit ja kaotas Vittozzile 7.50,1.

„Seis on selline, nagu see tänane võistlus oli,“ nentis Ermits ETV otse-eetris. „Sõit oli natuke parem, võib-olla ka seetõttu, et kolm ringi sai teistega koos sõita, lõpp vajus võib-olla seetõttu ära, et sõitsin üksi. Laskmise koha pealt: esimeses lamadestiirus oli nii, et polnud veel märgiski, kui juba lask käis. Ma ei fikseeri nagu seda märki ära. Teises lamadestiirus samamoodi: neli lasku suutsin ilusti kontrollida ja viimane – justkui juba tead, et see läheb mööda, aga ikkagi lased ära. Väga totter.“