Eestlaste Dakari ralli lõppes kopteris: meile tehti selgeks, et keegi appi ei tule

Neljapäeval anti start Dakari teisele maratonkatsele. Kui esimene oli ralli esimeses pooles ja korraldajate poolt olude sunnil tehtud, siis neljapäeval ja reedel sõidetav maratonkatse oli algselt kavas. Ei mingit tehnilist abi meeskondade poolt ja unetunnid magatakse täis telkides. Eestlastele oli Dakari maratonkatse katsumusterohke.

Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota Hilux) alustasid 274 kilomeetrist liivast katset Empty Quarter kõrbes hea hooga, sõites TOP 20 aegu. Poole katse peal aga tuli ajakaotust, selle põhjuseks oli düünides masina üle katuse keeramine. Sel korral ratastele ei jäädud ja läks aega, kui nad taas püsti lükati. Kahjuks ei olnud see katse ainuke mure. Enne eelviimast kontrollpunkti pidid nad seisma jääma, põhjuseks käigukasti rike. Oodata tuli tagant tulevat veokit, milles olid vajalikud varuosad. Paraku oli aga see masin esialgse info kohaselt liiva kinni jäänud ja kui hakkas pimedaks jääma, oli lootus jätkata väike.

„Maratonkatse esimene pool algas kenasti ja kuskil 20. kilomeetril kadus sidur. Mõtlesime, et paneme edasi ilma sidurita, aga düünides on päris raske ikkagi. Oli ikka sidurit vaja ja siis ühe koha peal surigi välja, kuna ei saanud teise käigu pealt esimesele lükata. Siis jäime kinni. Hakkasime käigukasti lõhkuma. Tõmbasime käigu sisse, ragises ja saime edasi sõita. Siis sõitsime tolmus ühest mehest mööda, nii et panime valli. Käisime üle katuse. Seekord natuke paremini, ainult üks pool on kahjustatud. Jäime külili, saime abi ja jätkasime. Ühel hetkel hakkas käigukastist koledaid hääli tulema. Oli selline tunne, et käigukast jooksis lihtsalt kokku ja auto ei liikunud enam ühtegi meetrit edasi. Ei läinud käima ka,“ kommenteeris Männama katsel juhtunut õhtul.

Varahommikul tõid korraldajad eestlased helikopteriga laagrisse ja see tähendas, et nende Dakar on läbi. Nüüd seisab ees veel eraldi ülesanne, sest auto jäi kõrbesse ja see tuleb sealt ära tuua.

„Hommik hakkas pihta sellega, et meid aeti üles helikopteri müra saatel, toodi süüa. Tehti selgeks, et keegi ei tule meile appi ja peame ise siit kuidagi ära saama. Õnneks pakkusid nad meile küüti – viivad meid Ristoga helikopteriga tagasi laagrisse ja siis hakkame edasi mõtlema, kuidas auto kätte saame,“ sõnas Männama.

Toomas Triisa ja Mart Meeru (Can-Am Maverick X3) päev polnud samuti murevaba. Katse alguses liiguti oma klassi TOP 10 tempos. Nende hoog rauges samas kandis, kus jäid seisma ka Rally Raid Estonia teised sõitjad Männama ja Lepik. Triisa ja Meeru masinal purunes esiratta kinnitus aga see saadi õnneks katsel korda ja katse lõpetati oma klassi 32. kohal. T4 klassis on nende positsioon peale seda katset 13. Liidrid on nende klassis Rokas Baciuska ja Oriol Vidal Montijano, kellele eestlased kaotavad 5 tundi, 46 minutit ja 17 sekundit.