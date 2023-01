Eestlaste Dakari ralli lõppes kopteris, nüüd on vaja auto kõrbest kätte saada

Urvo Männama ja Risto Lepik (Toyota Hilux) alustasid 274 kilomeetrist liivast katset Empty Quarter kõrbes hea hooga, sõites TOP 20 aegu. Poole katse peal aga tuli ajakaotust, selle põhjuseks oli düünides masina üle katuse keeramine. Sel korral ratastele ei jäädud ja läks aega, kui nad taas püsti lükati. Kahjuks ei olnud see katse ainuke mure. Enne eelviimast kontrollpunkti pidid nad seisma jääma, põhjuseks käigukasti rike. Oodata tuli tagant tulevat veokit, milles olid vajalikud varuosad. Paraku oli aga see masin esialgse info kohaselt liiva kinni jäänud ja kui hakkas pimedaks jääma, oli lootus jätkata väike. Varahommikul toodi eestlased korraldaja poolt helikopteriga laagrisse ja see tähendas, et nende Dakar on läbi. Nüüd seisab ees veel eraldi ülesanne, sest auto jäi kõrbesse ja see tuleb sealt ära tuua.