Avavahetuse järel esiviisikus olnud Eesti jõudis finišisse viimasena, võitis taas Norra

„Mis siin ikka pärast haigust öelda. Rajal polnud üldse liikumist. Oli tunda, et lihas oli veider, ei tahtnud tööd teha. Selline see võistlus oli – pigem pettumus. Järelikult on palavik jätnud suurema jälje kui arvasin. Pole ammu olnud nii raske pingutada. Laskmine lamades läks ikka väga aia taha,“ tõdes täna 33. sünnipäeva tähistav Ränkel pärast sõitu ETV otse-eetris.