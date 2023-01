Järgmisel nädalal algab uus rallihooeg! Tänak ootab avaetapist keerulist nädalavahetust mägedes

2019. aasta maailmameister Ott Tänak pole seda etappi kunagi võitnud. Kui Hyundais ei õnnestunud Eesti ralliässal kolme aastaga sealt ühtegi punkti teenida – iga kord tuli katkestada, siis nii Toyota kui ka M-Spordi sõitjana on ta jõudnud Monte Carlos poodiumile. 2017. aastal tuli eestlane seal Ford Fiestaga kihutades kolmandaks, järgmisel kahel hooajal läks Toyota Yarisega kirja vastavalt teise ja kolmanda koha.

Nüüd on Tänak viieaastase vahe järel tagasi M-Spordis. Esimesed testipäevad seljataga, usub ta, et Monte Carlos ootab meeskonda ees tõsine katsumus nagu alati. Sellega on päri ka teised piloodid, lisaks usutakse, et algav hooaeg tuleb varasematest tasavägisem.