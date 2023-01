Eesti edukaim vehklemistreener Helen Nelis-Naukas: läbipõlemisi ja -kukkumisi on mu elus olnud ikka päris mitu

Vehklemistreener Helen Nelis-Naukas, kelle kasvandikud on võitnud üle 30 tiitlivõistluste medali, rügab lemmikvaldkonnas endiselt kiiduväärselt, ehkki tal on olnud valusaid tagasilööke. „Muidugi põrkun tihti vastu seina, aga olen jonnakas. Isa õpetuse ja kasvatusega olen saanud kaasa teadmise, et ka tilk uuristab kaljusse augu,” ütleb 61aastane treener.