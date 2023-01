SUPER! Eesti teatenaiskond kordas ajaloo parimat tulemust

Eestlanna meenutas, et oli viimases lasketiirus pisut hädas. Õnneks läks kõik hästi ning rajale naastes oli tema edu Austria ankrunaise Lisa Hauseri ees 16,1 sekundit. „Ma ei saanud teist varu[padrunit] sisse. Siis viskasin selle välja ja võtsin uue, mul oli õnneks. Minu plaan oli sõita esimene ja teine ring sellise varuga, et saaksin kindlalt ära lasta. Lasketiirus oli eesmärk minna ründavalt peale. Kui individuaalsõidus lasin üliaeglaselt, siis täna läksin kõvasti kiiremini laskma. Kui olin läinud suure tõusu otsa, siis öeldi, et vahe on [Hauseriga] 12 sekundit. Siis teadsin, et finišini on nii vähe minna ja mul oli jõudu.“