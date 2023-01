United on pärast Ronaldo lahkumist tunnistanud ainult võite, dramaatilises mängus alistati linnarivaal

Ta jätkas: „Halb. Väga halb. Ma ei mäleta viletsamat mängu. Siin pole midagi keerulist: Brighton oli parem meeskond, nad väärisid seda. Nad mängisid väga hästi. See oli mäng väga hästi organiseeritud meeskonna ja mitte eriti organiseeritud meeskonna vahel. Andsime palle ära, vahed olid liiga suured ja me ei suutnud tempot juurde lisada. See pole loomulikult hea, eriti Brightoni suguse meeskonna vastu. Nad kogusid enesekindlust, meie aga kaotasime seda. Kujutan ette, et nad on väga õnnelikud, sest see oli suurepärane esitus ning me tegime neile selle mitmetel puhkudel liiga lihtsaks. Mul oli mõte muuta formatsiooni, mis aitaks meeskonda. Aga see ei õnnestunud korralikult. Olime alati pisut kahevahel ning see on kõige halvem variant. Oleksime saanud olla paremad, aga me polnud. Seetõttu nägi see selline välja.“