GALERII | 43aastane Mannima tegi noortele säru. Rehemaa: see on peeglisse vaatamise koht!

Kusjuures iginoore Mannima võit oli ülekaalukas. Tal kulus vihmas ja tugevas tuules Otepää metsade vahel 10 km läbimiseks 31.49,8, Teesi Tuul kaotas talle teisena 29,3 ja Õnnela Rodendau kolmandana 41,3 sekundit. Eilne võitja Aveli Uustalu püsis poolel maal kullamängus, kuid vajus lõpuks neljandaks (+58,8).

Endise tippsportlase ja praeguse lasteaiakasvataja võit on iseenesest äge, aga teisest küljest heidab Eesti naiste suusatamisele üpris nukra varjundi. Jah, kaksikõed Keidy ja Kaidy Kaasiku on juba Kanadas, kus algab kuu lõpus U23 vanuseklassi MM ning kolmas olümpiakoondislane Mariel Merlii Pulles võistleb parasjagu universiaadil, aga tagala näib hõre.

Kui kaua Mannima noori kimbutada veel jaksab, ei oska ta ütelda. „Vaatame. Anders Aukland on 50aastane ja sõidab maratone. Minu eesmärk on ka Estoloppetit sõita. Ma ei ütle, et valmistun, aga koguaeg liigutan ja jooksen nagu orav,“ lausus ta Õhtulehele.