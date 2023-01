Norra vastandlik päev: meeste seas nelikvõit, naistest ei pääsenud keegi isegi kümne sekka

Johannes Thingnes Bö on olnud sel hooajal tõepoolest vägevas hoos: 12 individuaalvõistlusest on ta võitnud lausa üheksa, lisaks on ta kuulunud ka kolmel korral võidutsenud Norra teatenelikusse. MK-sarja liidrina on tal koos 869 punkti, teine on Lägreid 725 ja kolmas Christiansen 428 punktiga.