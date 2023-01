Unustamatu Dakari seikluse seljatanud eestlased: „Ühel katsel oli selline tunne nagu Chuck Norris oleks sind neli tundi järjest peksnud.“

Kümnenda võistluspäeva järel hoidsid Männama ja Lepik 26. kohta, uustulnukate arvestuses oldi suisa kolmandad. Saatuslikuks sai neile 11. katse. „Tegelikult sõitsime me 11. katse lõpuni, aga sellega läks lihtsalt kaks päeva,“ naeris pühapäeva õhtul Tallinnas maandunud Männama.

„See oli kena katse – kohe alguses kadus autol sidur ära ja pidime kõige suuremates ja pehmetes düünides ilma sidurita võitlema. Alguses saime suhteliselt hästi hakkama, kuniks ühe korra kinni jäime. Teine olukord oli siis, kui väikse katuse tegime (rallimeeste släng auto katusele keeramise kohta - R. v.). Seal lõhkusime koha pealt minemasaamiseks päris palju käigukasti. Sealt hakkas õnnetuste ahel hargnema ja sõit lõppes katse 217. kilomeetril.

Alguses lootsime, et saame korda või tuleb tagant abiauto, aga nemad sinna ei jõudnud. Sellel ööl jäi kõrbesse 30 veoautot,“ teatas Männama. Eestlased ootasid ja lootsid, kuni kell 21 saabus reaalsus. Võistlejatel on auto keskel boks, mille kaudu saab Pariisis asuva võistluskeskusega sidet pidada. Sealt saabus info, et abi ei tule ja sooviti meie meestele „head ööd“.