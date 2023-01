Eesti rahvusringhääling omandas olümpiamängude näitamisõigused

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) on järgmise kahe olümpiatsükli näitamisõigused Euroopas andnud Euroopa ringhäälingute liidule (EBU) ja rahvusvahelisele meediakontsernile Warner Bros. Discovery. Eestis edastab alates 2026. aastast olümpiamängude otseülekandeid taas rahvusringhääling.



„Olümpiamängud kui rahvusliku spordi suurim esindusüritus on tagasi rahvusringhäälingus, kus sellest saab osa iga eestimaalane. Inimeste kokku toomine ja tähtsaimate hetkede jagamine on ühine osa nii olümpial kui ka avalik-õiguslikul meedial,“ märkis ERR-i juhatuse esimees Erik Roose, et olümpiamängude naasmisest vabalevisse võidavad nii kaasaelajad kui ka sport tervikuna.



Kolmepoolne kokkulepe ROK-i, EBU ja Discovery vahel sõlmiti aastateks 2026 kuni 2032 ja puudutab neljasid mänge: taliolümpia 2026 Milano Cortina, Itaalia; suveolümpia 2028 Los Angeles, USA; taliolümpia 2030; suveolümpia 2032 Brisbane, Austraalia.



Euroopa ringhäälingute liidu vahendusel jõuavad olümpiaülekanded 49 territooriumil Euroopas sadade miljonite inimesteni. Eesti rahvusringhääling teeb suvistelt mängudelt vähemalt 200 tundi otseülekandeid ja talvistelt mängudelt enam kui saja tunni ulatuses.



ERR on koostöös EBU-ga teinud olümpiaõiguste tagasitoomise nimel pikalt tööd. Rahvusringhäälingu sporditoimetuse juht Rivo Saarna kinnitab, et nende tingimuste ja mahtude juures saab ERR alates 2026. aastast taastada parimal viisil olümpiaülekannete standardid ja traditsioonid Eesti televaatajate jaoks.