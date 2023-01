Tänak tahab hooaja avaetapil poodiumile jõuda

Tänak tunnistas portaalile DirtFish, et ideaalset seadistust pole tal õnnestunud autos veel leida. Sellele vaatamata on eesmärgid kõrged ning testimisega jäi 2019. aasta maailmameister rahule.

„Läks tegelikult päris hästi. Ütleksin, et meil vedas sellega, et saime igasugust ilma, seega oli see üsna produktiivne. Auto on andnud positiivset tagasisidet ning reageerib hästi, nüüd tuleb lihtsalt leida seadistus tasakaaluks ning parimaks sooritusvõimeks,“ sõnas Tänak.

Ta lisas, et eriti tähtis on see järgmisi etappe silmas pidades. „Nüüd keskendumegi sellele. Monte Carloks ei pea kõik ideaalne olema, aga järgmistel rallidel küll. Seega on alguses ehk veidi raskem. Aga ütleksin, et Puma pole keerukas auto.“

„Pean alustama algusest, mis tähendab suurt tööd. Loomulikult on raske kõik pooleteise päevaga ideaalseks saada. Selleks kulub rohkem aega ja kilomeetreid, muidugi tahtnuks ma rohkem [sõita], aga Montes on teised asjad tähtsamad. Hea, et saime need kilomeerid sõidetud, aga järgmisteks rallideks, Rootsis ja kruusal peame valmistumist alustama nullist ning kindlasti on see proovilepanev.“

Tänak usub, et kõigele vaatamata võib ta Monte Carlos võidelda poodiumikoha nimel.„Loodan väga, et suudame saavutada parema tulemuse esikuuikust. Eks näis! Tavaliselt on isegi esikuuikusse pääsemiseks vaja head sooritust, aga oleksin õnnelik, kui pääseksime poodiumile. Loodetavasti kõik õnnestub.“