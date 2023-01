TENNISEAASTA SUUR AVAPAUK! Kas Świątek ja Djokovic võtavad favoriitidena oma? Kas Kontaveit ja Kanepi suudavad hea loosi heaks tulemuseks vormistada?

Tennisetreener ja Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint tõdes esmaspäeval Õhtulehega vesteldes, et üks asi on see, mida spordisõbrad ootavad ja loodavad, teine asi aga reaalne tööpäev. Mõistagi sooviks eestlased, et meie naised jõuaks võimalikult kaugele, ent on selge: jõudmaks viimasele mängule, on vaja võita kuus matši enne seda.