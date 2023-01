Eelmisel aastal visati vaktsiinivastane Djokovic Austraaliast välja. Nüüd ähvardatakse tema kriitikuid karistusega

Mullu põhjustas Novak Djokovic ühe aasta suurima spordiskandaali, kui proovis Austraalia lahtistele meistrivõistlustel osaleda, olles koroonaviiruse vastu vaktsineerimata. See üritus päädis Serbia tennisestaari riigist minema saatmisega. Nüüd on 21kordne suure slämmi turniiri tšempion aga maakera kuklapoolel tagasi ning turniirile, mille võitnud rekordilised üheksa korda, vägagi teretulnud. Korraldaja Craig Tiley on ähvardanud kõik, kellele serblase osalemine korda ei lähe, välja visata.