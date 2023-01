Aasta esimese võidu saanud Kontaveit: tean, et võin mängida imelist tennist!

„Tean, et võin mängida imelist tennist. Mul on sügav usk endasse. Pean lihtsalt leidma mängurütmi. Adelaide’is oli seda keeruline teha, sest mul oli rasked vastased. Olen väga rõõmus, et sain sel nädalal võidu kätte ja nii-öelda paigalt minema,“ ütles Kontaveit.

„Usun, et kõik on võimalik. Olen väga rahul, kuidas meil [treener] Torben [Beltziga] läheb. Arvan, et ajame õiget asja. Annan endast mängudes alati sada protsenti, aga peamine on terve püsida. Eelmine aasta oli sellega keeruline. Põdesin Covidit ja mul olid vigastused. Olen kindel, et kui hoian keha korras ja teen õigeid asju, siis tulevad ka tulemused.”