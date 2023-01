Kanepi langes palavas Austraalias avaringis, Kontaveit võitis matši, mis vahepeal katkestati

Peamine erinevus esimese kahe setiga oli see, et Kanepi ei suutnud enam oma serviga vastast piisava surve alla panna, et punktid endale võita. Nii jäi ta kiirelt kahe murdega 0 : 4 taha ja kaotas 29 minutit kestnud seti lõpuks 1 : 6.

Birrell lõpetas sellega 1462 päeva kestnud võiduta seeria suure slämmi turniiride üksikmängus. Ta on olnud viimastel aastatel palju traumadega kimpus ning hoidis seetõttu umbes aasta tagasi maailma edetabelis alles 742. kohta.

Austraalia lahtiste põhitabelisse sai ta vabapääsme tänu sellele, et Venus Williams oli sunnitud viimasel hetkel vigastuse tõttu loobuma. „Ma ei oodanud seda üldse,“ tunnistas Birrell pärast matši Kanepiga pressikonverentsil.

„Nutsin nagu beebi, see oli niivõrd ilus hetk. Tulin just trennist ja mu ema oli eelmisel õhtul siia lennanud, et näha, kuidas ma kvalifikatsioonis mängin. Tema, mu vend ja isa olid minuga, kui ma teada sain. See oli väga eriline hetk, sest nad on minuga koos läbi elanud nii head kui ka halvad hetked.“

Mängust kah. Ta tunnistas, et küllap ammutas otsustavas setis alateadlikult lisaenergiat sellest, et Kanepi oli hädas, kuid püüdis peamiselt oma tegemistele keskenduda. „Tundsin publiku energiat pärast teise seti võitmist ja pidin endale meenutama, et pikk tee on veel minna,“ arutles Birrell.

„Püüdsin võtta ühe punkti korraga. Uskusin endasse ja ettevalmistusperioodil tehtud töösse. Olen pärit Queenslandist, päikeseliselt Gold Coastilt, seega tean, kuidas käib raske töö. Olen harjunud tingimustega, millega tema ehk mitte,“ lisas austraallanna viitega sellele, et Melbourne'is on täna enam kui 30 kraadi sooja.