Kanepi langes palavas Austraalias avaringis, vastane lõpetas 1462 päeva kestnud võiduta seeria slämmidel

„Nutsin nagu beebi, see oli niivõrd ilus hetk. Tulin just trennist ja mu ema oli eelmisel õhtul siia lennanud, et näha, kuidas ma kvalifikatsioonis mängin. Tema, mu vend ja isa olid minuga, kui ma teada sain. See oli väga eriline hetk, sest nad on minuga koos läbi elanud nii head kui ka halvad hetked.“