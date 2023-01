Himma tõestab, et ka põlve otsas tehes on võimalik maailmaga võidu suusatada

Eelmisel hooajal ei õnnestunud Himmal MK-sarjas 40 hulkagi liuelda, kuid tänavu on ta murdnud neljal võistlusel 25 sekka. Neist kolm korda avaetapil Rukal ning hiljuti Tour de Ski kolmandal osavõistlusel Oberstdorfis (vt täpsemalt tulemuste kastist). Too viimane oli Himma jaoks eriti oluline tõestamaks, et ta polnud vaid viivuks novembri lõpus heas hoos.

Himma treener Kalju Ojaste osutab, et vaimne barjäär on nüüd justkui ületatud. Kriitikud juhivad tähelepanu, et tänavu ongi lihtsam neid kohti saavutada, sest Venemaa ega Valgevene sportlased ei tohi Ukrainas toimuva sõja tõttu MK-sarjas võistelda. Ojastel on neile vastus varnast võtta.