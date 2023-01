Neuville kirus uut testisüsteemi: see on ohtlik!

FIA uus reegel on karm. Iga meeskond saab iga sõitja kohta kasutada terve hooaja peale seitset testipäeva. See tähendab, et kui tiimis on kolm täiskohaga pilooti, on neil kokku 21 testipäeva, mis ei pea jagunema meeste vahel võrdselt. Möödunud hooajal oli võistkondade käsutuses 28 testipäeva, millele lisandus rehvitootja Pirelli kulul veel üksjagu võimalusi.

Asja mõte on lihtne: kulude kokkuhoid. Belglane Neuville juhtis aga Monte Carlo ralli eel tähelepanu, et efekt võib olla hoopis vastupidine.

„Esiteks on see minu arvates naeruväärne,“ sõnas ta Autospordile. „Meil pidi olema 14 rallit, aga on 13. Me saame testida ainult poolteks etappideks.“

Ta jätkas: „Peame olema valmistunud. Mitmel rallil on kehvad testikatsed, millel pole päris teedega mingit pistmist. Mitte testimine võib muuta sõitmise ohtlikuks, kui seaded pole paigas. Aga on nagu on.

Pakun, et meeskonnad hakkavad osalema väikestel kohalikel rallidel samas piirkonnas, mis on hoopis kallim ja ajakulukam nii sõitjatele kui kogu tiimile.“

Toyota piloodid Elfyn Evans ja Sebastien Ogier nõustusid, et väljakutse on tänavu suurem. „See pole ideaalne. Eriti, kui on teatud probleemid, mille kallal oleks vaja töötada, aga nii väheste päevadega on keeruline neist jagu saada,“ arutles Evans, aga lisas, et kõik on võrdses seisus.

Ogier: „See on osa kulude kärpimise programmist, seega kokkuvõttes on sel mingi positiivne efekt, aga testipäevad on olulised, et olla valmis võidu sõitmiseks. Niisiis on tähtis töötada testipäeval kiiremini leidmaks arengusuund, kuhu minna.“