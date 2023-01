Esimest korda mitmevõistlust teinud Eesti tippsprinter: kui poleks proovinud, siis jääks kripeldama

Esimene katsumus sai eelmisel pühapäeval seljatatud: oma viievõistluse debüüdil kogus 25aastane Verlin 3920 silma. Ta läbis tõketega 60 meetri distantsi 8,40ga, ületas kõrgushüppes 1.65, tõukas kuuli 11.20, hüppas kaugust 6.06 ning ületas 800 m jooksus finišijoone ajaga 2.36,78. Eesmärgist ehk 4000 punktist jäi pisut vajaka, ent sportlane usub, et mitmel alal ei õnnestunud oma võimeid kõige paremini realiseerida.

„Tõkkejooks polnud kindlasti sellisel tasemel, mida ise eeldasin ja ootasin koos treeneriga,“ tõdes Verlin, kelle tippmark on kahe kümnendiku võrra parem. „Ja samamoodi kaugushüppes oleks saanud kindlasti paremini,“ lisas välistingimustes ka 6.40 hüpanud atleet. „Aga need on kaks ala, mille puhul tean, et suur varu on olemas. Kui mõelda, mis hetkel raskemaks läks, siis kaugushüppes ehk neljandal alal tundsin, et tagareied on natuke väsinud. Tundus, et hakkasid ka krampi kiskuma, aga õnneks sinna asi ei jõudnud ja keha pidas pikale päevale lõpuks hästi vastu.“

Pärast läks mitmevõistlusest taastumine küllaltki kiiresti. Viievõistlust Verlin sel talvel enam ei tee, aga suvel kavatseb ta proovida ka seitsmevõistlust. Sisehooajal on fookus nüüdsest tõkkesprindil, kus välejalg ihkab purustada Eesti rekordi ja pürib İstanbulis toimuvale sise-EMile.