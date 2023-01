Soome ralliekspert: Tänak saab oma kogemustega M-Spordi autost viimase kätte

Eesti ralliäss, kel seljataga kolm keerulist aastat Hyundaiga, naasis M-Sporti pärast viit aastat. Mulluse hooaja lõpetas Tänak üldarvestuses Kalle Rovanperä järel teisena ning Haapamäki usub, et tänavu suudab ta pakkuda Toyota sõitjatele tugevat konkurentsi. „Fordi masin pole olnud vilets. Siiani pole neil lihtsalt olnud head sõitjat. Usun, et Tänaku kogemustega saavad nad autost viimase kätte,“ selgitas ralliekspert.

Haapamäkiga nõustus ka Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala, kes usub, et 2019. aastal maailmameistriks tulnud eestlane on väga motiveeritud. „Tänakul on suur isu tiitlivõidu järele. Kallel tuleb lihtsalt eelmise hooaja taset säilitada. Õnneks on ta nii noor, et motivatsiooni on kergem hoida kui 30. eluaastates,“ lausus Latvala.

Ta usub, et Rovanperäl, kes tuli mullu aegade noorimaks maailmameistriks, läheb tänavune hooaeg sujuvamalt. Tohutuid ootusi pealik oma parimale sõitjale ei aseta. „Kallel pole pingeid peal. MM-tiitel on tal juba taskus. Monte pole Kalle lemmiketapp. Ma ei eelda sealt tema võitu. Aga usun, et ta teeb hea alguse ning Rootsis võib olla tugevam,“ selgitas Latvala, lisades, et oleks väga rahul, kui Rovanperä suudaks avaetapil jõuda poodiumile.

Seda, et 22aastasel ralliässal võiks tekkida tiitlipohmell, Haapamäki ei usu. „Teda motiveerib teise alistamine. Ma ei usu tiitlipohmelli absoluutselt. Kaotamine on sama valus, olenemata sellest, kas olla tšempion või mitte.“

Latvala sõnul ei tasu tänavu unustada ka Hyundaid, kes tegi eelmise hooaja teises pooles suuri edusamme. Sel aastal sõidab Lõuna-Korea autotootja rallimeeskonnas ka Esapekka Lappi, kes liitus nendega pärast Tänaku lahkumist.

Toyota boss tunnistas, et soovinuks Lappiga koostööd jätkata, kuid nad said talle pakkuda vaid osalist programmi. „Oleks tore, kui Esapekka oleks jätkuvalt meie tiimis. Hyundai reageeris koheselt ja tegi talle pakkumise. Saime pakkuda ainult poolikut hooaega, sest Ogier tahtis sõita umbes sama palju. Täiesti arusaadav, et ta võttis Hyundai pakkumise vastu,“ selgitas Latvala.