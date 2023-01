RALLIAASTA ALAKU! Kas Hyundais kuhjunud sportlik vimm aitab Tänakul Rovanperä troonilt tõugata?

Neljapäeva õhtul algab see jälle – autoralli MM-sarja uus hooaeg, kui aasta esimesel etapil pannakse mehed ja masinad proovile Monte Carlo ettearvamatutel mägiteedel. Eesti rallisõbrad on tänavu eriti ootusärevad – liitus ju 2019. a maailmameister Ott Tänak oma kunagise leivaisa M-Spordiga ning kange saarlane pole hakanud keerutama: tema ainus eesmärk on individuaalne MM-tiitel! Õhtuleht palus mõne märksõna ja küsimuse abil hooajale ette vaadata kogenud rallimehel Margus Murakal ning tehnikaspordi asjatundjal Margus Kiivril.