VIDEO | Esimesena asetatud Rafael Nadali mängud Austraalias said kiire lõpu

Karjääri jooksul rekordilised 22 suure slämmi tiitlit võitnud Nadal võitles siiski vapralt ja hoidis oma servigeime kuni seisuni 5 : 5. Siis suutis McDonald hispaanlase pallingu murda ning järgmises geimis 7 : 5 seti- ja koos sellega ka matšivõidu vormistada. Ühtlasi tähendas see seda, et Nadalist sai esimene kõrgeimat asetust omanud meestennisist Austraalia lahtistel pärast aastat 2001 ja Gustavo Kuertinit, kes on turniirilt teises ringis välja langenud.

„Ta on imeline tšempion,“ ülistas McDonald matšijärgses väljakuintervjuus Nadali. „Olenemata olukorras ei anna ta kunagi alla, nii et sellise mehe vastu võitlemine on raske. Kuid olen õnnelik, et suutsin keskenduda oma mängule ja edasi pääseda.“