Ragnar Klavani ja Paide linnameeskonna teed läksid lahku

„Raku tegi meiega vigastuse kiuste täismahus kaasa olulise ja eduka eurosuve ning selle järel ka hilissuvised-varasügisesed tippmängud Premium liigas, ehkki need viimased juba läbi valu ja rohtude peal. Pärast neid mänge oli selge, et peame talle rahu andma ja nii sai ka talitatud,“ rääkis Paide linnameeskonna peatreener Karel Voolaid sügisel klubi kodulehele antud intervjuus. „Tänulikud talle peame olema sellest hoolimata. Ta on andnud endast kõik, aidanud meil võita meie esimese karika, mänginud olulist rolli euroedus ja ka Premium liigas müdistanud.“